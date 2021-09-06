الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات

قالت: مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة.. قبل موعد الرحلة بــ 7 أيام

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، أنه على الطلاب الراغبين في استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا اتباع خطوات عدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تأمل الملحقية من الراغبين في العودة إلى ماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلياً، بأن يتم التقديم على إيميل وزارة الصحة الماليزية (hso@moh.gov.my) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا.

وأضافت: عليه نأمل مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية، وفي حال عدم الرد عليه فيتم إرسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل (my.webmaster@moe.gov.sa) على أن يراعى الإرسال قبل موعد الرحلة بــ (7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية:

- صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول إلى ماليزيا.

- صورة من جوازات الطالب ومرافقيه.

- صورة من تذكرة السفر.

- صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين.

- عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم الهاتف.

- تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة.