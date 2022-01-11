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تناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.



وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحقباني.