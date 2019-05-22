شاهد.. متى يحق لك المطالبة بالتعويض من الناقل الجوي عند إلغاء رحلتك

"هيئة الطيران" أوضحت ذلك في فيديو توعوي وفقًا للائحة حماية حقوق العملاء

أكدت هيئة الطيران المدني، حق المسافر في المطالبة بالتعويض من الناقل الجوي، وذلك حين إلغاء الرحلة المنتظمة في غير حالات القوة القاهرة، وفقًا للائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وتفصيلاً؛ أوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، أنه إذا تم إلغاء الرحلة الدولية للمسافر قبل 14 يومًا أو سبعة أيام للمسافر في الرحلات الداخلية قبل موعد المغادرة الأصلي، فإنه يجب على الناقل الجوي إعادة قيمة التذكرة، أو الجزء المتبقي من الرحلة، وتعويض العميل بما يعادل قيمة 100 % من قيمة خط السير غير المستخدم.

كما أشارت إلى أنه إذا ألغى الناقل الجوي الرحلة الدولية للمسافر من 14 يومًا أو الداخلية من 7 أيام إلى 24 ساعة من موعد المغادرة الأصلي، فإنه يحق للمسافر الاختيار بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من 24 ساعة من موعد المغادرة الأصلي، أو إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو الجزء المتبقي منها، مع تعويض المسافر بما يعادل 100 % من قيمة خط السير غير المستخدم.

وأضافت "هيئة الطيران المدني" أنه إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة من 24 ساعة إلى أربع ساعات، ولم يوفر رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعد المغادرة الأصلي، فيحق للعميل استعادة قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، بالإضافة إلى التعويض بما يعادل 100 % من تلك القيمة.