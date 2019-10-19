إلغاء شرط "المَحْرم" للنساء القادمات لأداء العمرة.. مصادر "سبق": تحت الدراسة

طلب تقدمت به "اللجنة الوطنية للحج والعمرة"

كشف مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة، لـ"سبق" عن أن وزارة الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، فيما لا يزال تحت الدراسة.

وقال "درار": "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء". مقدمًا شكره لوزير الحج والعمرة، وتجاوبه مع نداء شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون شرط المحرم، أو السن، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة.

وأضاف: "تتقدم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلة في قطاع العمرة كافة، بالشكر لوزير الحج والعمرة، ونائبه، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، على سرعة تجاوبهم مع نداء اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة بقطاع العمرة، لتحديث وتعديل أنظمة ولوائح العمرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبما يخدم مستثمري قطاع العمرة وتوجهات السعودية".

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة الحج والعمرة أن هناك دراسة تقدمت بها الجهات ذات الاختصاص لإجراءات إصدار تأشيرة الزيارة، سواء كانت بغرض العمرة أو السياحة أو غيرها، دون مَحْرم، ولا يزال تحت الدراسة.