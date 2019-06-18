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قالت عبر حسابها: يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين

القنصلية العامة بـ"قوانجو" للسعوديين: احتفظوا بهذه الأوراق عند قدومكم

دعت القنصلية السعودية العامة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية إلى الاحتفاظ بصورة من تذكرة السفر "ذهاب وعودة"، وصورة من الدعوة التجارية للحاصلين على تأشيرة دخول تجارية.

وأضافت السفارة عبر حسابها في "تويتر": يتم طلبها من بعض المسافرين في منافذ دخول الصين.