السديس يدشّن عربات مساندة للمشي لكبار السن: خدمتهم وسام شرف نعتز به

لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ العربات الجديدة المخصّصة لكبار السن، بالمسجد الحرام.

وأكّد أن هذه العربات تأتي خدمةً لكبار السن لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وخصوصا كبار السن.

ونوّه باستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية 2024 الرامية إلى الوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يبارك في الجهود.