"القاضي": كلمة خادم الحرمين خارطة طريق لبثّ الطمأنينة في المجتمع

قال: هذا خط الدفاع الأول تجاه "كورونا".. ثمّن الجهود الصحية والأمنية

قال عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي: إن خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد هو النظافة الدقيقة، والتزام البيوت بعد التوكل على الله.

جاء ذلك في لقاء مع كاتب الرأي حمد القاضي ببرنامج "يا هلا" بقناة "خليجية" البارحة، تناول فيه نشر الطمأنينة وعدم الهلع والالتزام بالاحترازات.

ووصف الأديب "القاضي" كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجّهها للحديث عن مكافحة المملكة لجائحة "كورونا" أنها "خارطة طريق"؛ للوقاية منه، وعدم انتشاره، والتي ذكر فيها -حفظه الله- أربعة عوامل تحقق هدف الحكومة بالحماية والوقاية؛ أولها الإيمان بالله، ثانياً التوكل عليه، ثالثاً عمل الأسباب، الرابع ما تقوم به الجهات الحكومية من مجهودات كبيرة من أجل المواطنين والمقيمين الذين عليهم الأخذ بكل الاحترازات.

وطلب الأديب "القاضي" من الدعاة والكتاب والناشطين بمواقع التواصل زرع السكينة، ونشر خطابات توعوية للأخذ بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والجهات الأخرى.

وانتقد حمد القاضي: بعض المشاركين بمواقع التواصل الذين يؤلفون الشائعات ويرجفون بآراء ومقاطع بعيدة عن المصداقية، وإنما تثير البلبلة لدى الناس، وتشغل المسؤولين بمتابعتها ونفيها، وتساءل: ماذا يستفيد من ينشرون عن حالات إصابات غير صحيحة، وبخاصة أن وزارة الصحة تعلن عن كل الحالات بكل شفافية.

وانتقد من يرتهنون إلى الجهل مع الأسف بخوضهم خلال هذه الأزمة بنشر وصْفات علاجية هلامية لـ"كورونا"، مع أنه حتى أعظم مراكز العالم الطبية وأكبر أطبائها حتى الآن لم يصلوا بعدُ للقاح له.

وثمّن عضو مجلس الشورى السابق الذين يواصلون الليل بالنهار سواء بالجهات الصحية أو الأمنية أو الجمارك، وغيرها من جهات وصل عددها لـ19 جهة حكومية ناذرين أوقاتهم وجهدهم للقيام بمسؤولياتهم، وتاركين بيوتهم وأسرهم.

وحيّا وزير الصحة والأطباء والممارسين الصحيين ومنسوبي وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى الذين أشاد خادم الحرمين بجهودهم؛ فهم يعملون على مدار الساعة معرضين أنفسهم للخطر؛ لحماية ووقاية المواطنين والمقيمين ومعالجة المصابين حماهم الله.

وختم "القاضي" حديثه قائلاً: إن ما يطمئننا هو هذه الجهود العظيمة والإمكانات الكبيرة التي وفّرتها الحكومة، مؤكداً أن الذي علينا هو تطبيق التعليمات.

وثمّن تطبيق المواطنين والمقيمين وتجاوبهم ووعيهم والتزامهم بما تمت مطالبتهم به في هذه الظروف الصحية الحرجة حتى تنجلي الأزمة بإذن الله.

وطالب في ختام اللقاء بإيقاف وعقاب من ينشرون الشائعات، ويبثون الإرجافات، وعلينا نحن المواطنين والمقيمين عدم الاهتمام أو الالتفات لشائعاتهم ومقاطعهم لتموت حال ولادتها.