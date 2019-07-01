اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

"المالكي": الأداة الإجرامية للحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- وفي تمام الساعة (09:07) من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكداً استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.