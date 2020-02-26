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عدد الإصابات وصل إلى 139 حالة حتى اليوم

ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.