أكثر من 7 ملايين ريال الميزانية التشغيلية لمدارس عسير خلال الفصل الثاني

تشمل بند النظافة وتم إيداعها في الحسابات المخصصة

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، والبالغة 7,318,400 ريال. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أن المخصصات شملت بند النظافة، وتم إيداعها في حسابات المدارس، على أن تقوم اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية.