مبادرة "نتكامل لتجويد تعليمهم" بالقنفذة.. ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأولى على مستوى المملكة لدعم الأيتام والفقراء ومساعدتهم في التعليم عن بُعد

اجتمع اليوم عددٌ من القيادات التعليمية ورؤساء الجمعيات الخيرية بمحافظتي القنفذة والعرضيات، رؤساء جمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعية عهد لرعاية الأيتام وفي مبادرة إنسانية شعارها "نتكامل لتجويد تعليمهم".

هذه المبادرة تهدف إلى تأمين الطلاب والطالبات ذوي الحاجات المادية بالأجهزة الإلكترونية والتي تساعدهم لتلقي تعليمهم عن بُعد، من جانب آخر قدم مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، شكره للجمعيات الخيرية بمحافظتي القنفذة والعرضيات وذلك لحسهم الوطني واستشعارهم المسؤولية ومراعاة الأولوية وخصوصًا في هذه الظروف التي نحتاج منهم هذه الوقفة وهذه المبادرة الرائعة لدعم أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وتهيئة الأجواء المناسبة ودعمهم بمتطلبات التعليم عن بعد.

من جانب آخر قال مدير الإرشاد والتوجيه بتعليم القنفذة أحمد الخميسي إنه في هذه الظروف الراهنة بسبب "فيروس كورونا الجديد" (COVID-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة التعليم وبناء على قرار تعليق الدراسة واعتماد التعليم عن بعد وتفعيل التقنية الحديثة لنقل الدروس عبر المنصات الإلكترونية.. وحيث إن هذا الأمر يتطلب وجود أجهزة إلكترونية حديثة تخدم الطلاب والطالبات في هذا الجانب، وبما أنه يوجد بمدارسنا عددٌ من الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات المادية من الفقراء والأيتام الذين تشرف على أسرهم الجمعيات الخيرية وتقدم الخدمة لهم، ومن خلال هذه المبادرة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة ستتولى كل جمعية خيرية دعم أبناء الأسر المسجلين لديها من الفقراء والأيتام من الطلاب والطالبات بالمدارس بأجهزة لوحية حسب الإمكانات المتاحة لها ووفق ضوابط الصرف لديها.

وأردف: وكذلك تدعم إدارة التعليم بالقنفذة الطلاب ذوي الحاجات المادية من الفقراء والأيتام من صندوق خدمات الطلاب حسب البند المخصص لذلك، وأخيرًا قدم قسم تقنية المعلومات توصياته بشأن الأجهزة المناسبة للطلاب.