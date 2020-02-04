"الصحة السودانية" تعلن عن 4 حالات اشتباه بـ"كورونا" لعائدين من الصين

بعد ساعات من إعلان خلو البلاد من الفيروس المستجد

بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة السودانية، خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد، أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي التوم، عن تسجيل 4 حالات اشتباه بالكورونا لمواطنين عائدين من الصين، وفقاً للعربية.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها أعدت خطة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة ووهان بالصين بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.



