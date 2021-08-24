‬"التجارة": استدعاء 158 مركبة "بنتلي" 2018 – 2021

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 158 مركبة بنتلي " Continental GT / Continental GT Convertible" 2018 – 2021.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.
بسبب خلل برمجي قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي
أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 158 مركبة بنتلي " Continental GT / Continental GT Convertible" 2018 – 2021.
وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في برمجة نظام ضبط المقعد الأمامي، قد يؤدي إلى إصابة الراكب الخلفي حال تحرك المقعد.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.