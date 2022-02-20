اجتماع طارئ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

يعقد غدًا بطلب من كييف

تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعًا طارئًا لممثليها الدائمين غدًا (الاثنين)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية مع روسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي: "إن الاجتماع سيُعقد الاثنين بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب" وفقًا لـ"رويترز".

أوكرانيا منظمة الأمن والتعاون روسيا أوروبا

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20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 09:16 PM

يعقد غدًا بطلب من كييف

اجتماع طارئ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعًا طارئًا لممثليها الدائمين غدًا (الاثنين)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية مع روسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي: "إن الاجتماع سيُعقد الاثنين بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب" وفقًا لـ"رويترز".

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