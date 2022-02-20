اجتماع طارئ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

يعقد غدًا بطلب من كييف

تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعًا طارئًا لممثليها الدائمين غدًا (الاثنين)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية مع روسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي: "إن الاجتماع سيُعقد الاثنين بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب" وفقًا لـ"رويترز".