"الأهلي" يفقد خدمات "السومة" أسبوعَيْن بسبب الإصابة

الإدارة تغري نجم الفريق براتب مميز وعقد لخمس سنوات

أعلن نادي الأهلي غياب هداف الفريق الكروي عمر السومة عن الملاعب لمدة أسبوعين بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بتمدد في العضلة الخلفية؛ وأنه يحتاج إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددًا للمشاركة في التدريبات.



ميدانيًّا عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته بعد يوم راحة، منحها الجهاز الفني للاعبين أمس الخميـس، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي استعدادًا لمواجهة الرائد الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



واستهل الفريق المران بتمارين لياقية متنوعة، بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم تمارين لياقية، اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة، فيما أدى حراس المرمى تمارين قويـة ومكثفة برفقة مدرب الحراس الهولندي ماكس دي يوج.



وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة النادي تتجه إلى إتمام مفاوضات التجديد لنجم الفريق عبدالرحمن غريب خلال الفترة المقبلة.



وكشفت أن إدارة ماجد النفيعي تجهز عرضًا ماليًّا مغريًا للاعب، براتب سنوي قيمته 8 ملايين ريال، ضمن عقد مدته 5 سنوات. ومن المنتظر اتفاق الطرفين على تفاصيله كافة لاحقًا.



وترغب إدارة الأهلي في إغلاق الباب سريعًا في وجه كل الأندية الطامعة في خطف اللاعب الشاب مبكرًا، دون الانتظار لانتهاء عقده الحالي الذي يتبقى فيه عام ونصف العام.