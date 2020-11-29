أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

قالوا: التأخر يوقع العاملين في مشكلات ومساءلات قانونية ونظامية ومالية

شكا عدد من أعضاء هيئة التدريس "المتعاقدين" بجامعة أم القرى، من تأخر الجامعة في تجديد إقاماتهم، ما قد يعرّضهم لمشكلات ومساءلات قانونية ونظامية ومالية؛ نظراً لتوقف معاملاتهم البنكية وغيرها لعدم تجديد الإقامة.

وقال عدد من أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع جامعة أم القرى لـ"سبق": "كان تجديد الإقامات من صلاحيات قسم السفر في الجامعة، ولا يستغرق أكثر من يوم أو يومين بعد طلب التجديد ودفع الرسوم، والآن أصبح التجديد من صلاحيات وزارة الخدمة المدنية، بعد أن ترسل الجامعة إليها كشوف من يستحقون تجديد الإقامات لتجديد عقودهم".

وأضافوا: "طلبات التجديد تسبق موعد انتهاء الإقامة بشهر إلى ثلاثة أشهر عند البعض، ولا يخفى أن التأخير في تجديد الإقامات يوقع العاملين في مشكلات ومساءلات قانونية ونظامية ومالية، نظراً لارتباط توقف المعاملات البنكية بانتهاء الإقامة، إضافة إلى أن الجامعة لم تقدم لنا مشاهد رسمية تفيد بإجراءات تجديد الإقامات وتأخرها من الوزارة رفعاً للمساءلة القانونية حال الوقوع بها".

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز لـ"سبق"، عن تأخر تجديد إقامات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى من غير السعوديين، أن جامعة أم القرى حريصة على مصلحة منسوبيها وتسعى دوماً على راحتهم وتسهيل مهمتهم التعليمية، وأن الجامعة تعمل على تجديد إقامات منسوبيها كغيرها من الجامعات من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرفع بذلك بوقت كافٍ.

وأضاف "قزاز": "تجديد الإقامات لمتعاقدي الجامعة يمر بمراحل منها موافقة الأقسام والكليات والمعاهد على تجديد عقودهم، ومن ثم رفع طلب التعاقد وتأييد التعاقد من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم تجديد الإقامات من خلال بوابة مقيم".

وأوضح، أنه لا يتم تجديد إقامة الزملاء والزميلات المنتهية فترة التعاقد معهم نظاماً أو الذين لم توافق كلياتهم على التجديد لهم، وعليهم بطبيعة الحال سرعة إنهاء إجراءات سفرهم، والجامعة تمنحهم الوقت الكافي لذلك؛ حيث إن هناك تعاوناً كبيراً ودعماً فنياً وتقنياً ما بين الجامعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصتها وهي لا تقبل التجديد الا بعقد ساري المفعول ورقم وظيفي.

وأكد "قزاز"، أن جامعة أم القرى تقدم كافة التسهيلات لمنسوبيها، وتقدم الخطابات والمشاهد اللازمة التي يمكن طلبها من خلال المنصة الالكترونية للجامعة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.