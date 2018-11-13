الاتحاد يتعاقد مع الضويحي لاعب الأخضر الشاب

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب منتخب المملكة للشباب ولاعب فريق النجمة عبدالعزيز الضويحي.

وتم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور ياسر نصيف وذلك في مقر النادي.

ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار إستراتيجية بناء فريق المستقبل لنادي الاتحاد عبر استقطاب المواهب الشابة البارزة.

