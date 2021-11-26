"التحالف": استهدفنا معسكر دار الرئاسة الحوثية بعد عملية استخبارية دقيقة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن استهدافها لمعسكر دار الرئاسة الحوثي، استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.
وقال "التحالف": رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.
قال إن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة
أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن استهدافها لمعسكر دار الرئاسة الحوثي، استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.
وقال "التحالف": رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.