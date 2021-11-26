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قال إن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة

"التحالف": استهدفنا معسكر دار الرئاسة الحوثية بعد عملية استخبارية دقيقة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن استهدافها لمعسكر دار الرئاسة الحوثي، استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.



وقال "التحالف": رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.