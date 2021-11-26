"التحالف": استهدفنا معسكر دار الرئاسة الحوثية بعد عملية استخبارية دقيقة

قال إن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن استهدافها لمعسكر دار الرئاسة الحوثي، استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

وقال "التحالف": رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 01:57 AM

قال إن القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة

"التحالف": استهدفنا معسكر دار الرئاسة الحوثية بعد عملية استخبارية دقيقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن عن استهدافها لمعسكر دار الرئاسة الحوثي، استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة.

وقال "التحالف": رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر والقيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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