استشهاد "الحارثي" على الحد الجنوبي.. وجثمانه بالرياض خلال ساعات

الصلاة عليه عصرًا بجامع الملك خالد.. وذووه: كلنا فداء للوطن

تلقى ذوو الشهيد الملازم أول "فيصل بن فهد الحارثي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات؛ مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي لـ"سبق": إن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، ونال شرف الشهادة، وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر.

وأضاف: من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، والصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال (حي الأمانة).