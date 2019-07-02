أمانة الطائف تسفلت 20 كم من شوارع الهدا والواصلية والسر

للتسهيل على الأهالي وتحسين كفاءة الطرق لدعم جهود التطوير

بدأت أمانة الطائف تنفيذ برنامج لسفلتة وصيانة عدد من الطرق والشوارع بالمراكز والقرى التابعة، حيث انتهت من سفلتة 20 كيلو متراً من الطرق والشوارع بالهدا والواصلية والسر.

جاء ذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية في المواقع كافة للتسهيل على الأهالي وتحسين كفاءة الطرق بما يوائم تلبية الاحتياجات ويدعم جهود التنمية والتطوير بالمحافظة.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم أمانة الطائف إسماعيل إبراهيم؛ أن الأمانة لديها برنامج إلكتروني يحصر طلبات السفلتة والإنارة والترصيف كافة، ويتم تنفيذ المشروعات تباعاً وفق الاعتمادات والكميات المتاحة.

وقال "إبراهيم": تراعي الأمانة الأولوية في تقديم الخدمات لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأضاف: أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ يتابع جميع المشروعات الجارية في الطائف والمراكز التابعة، وقد وجّه بتعزيز الخدمات البلدية المقدمة وفق الاحتياجات والمخصصات.

من جهةٍ أخرى، واصلت وكالة المشاريع بالأمانة توسعة وتطوير امتداد شارع الجيش والرابط بين طريق المطار وطريق السيل وشارع الجيش، من خلال استكمال أعمال التوسعة والتطوير للشارع بما يكمل جهود التطوير للشارع الذي يربط طريق الملك عبدالله وطريق المؤتمرات بطريق وادي وج، ويحقق انسيابية الحركة المرورية في هذه المحاور دون عوائق.