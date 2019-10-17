"هادي" يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية

الجانبان بحثا ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هايل والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

وثمّن الرئيس اليمني عمق العلاقات المميزة بين بلاده والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومنها التعاون الاستراتيجي في مواجهة التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وتهديدها للامن والسلام العالمي بصورة عامة.

وجدّد المسؤول الأمريكي من جهته، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لليمن ووحدته وثوابته وأمنه واستقراره.