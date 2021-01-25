جامعة الملك خالد تطلق تطبيق الخدمات الإلكترونية لخدمة منسوبيها

مجتمع افتراضي وهوية رقمية ذكية تواكب أحدث التقنيات

دشن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي تطبيق الخدمات الإلكترونية "MyKKU"، الذي أطلقته الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة مساء اليوم؛ سعيًا منها إلى تحقيق التحول الرقمي ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس.



وأشاد الدكتور السلمي خلال حفل التدشين بالخدمات التقنية التي تتميز بها الجامعة من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للأمن السيبراني وعمادة التعلم الإلكتروني، ونوه بجهود القائمين على هذه الجهات ومنسوبيها وعملهم الدؤوب مع بقية منسوبي الجامعة على مواكبة كل جديد في عالم التقنية، مؤكدًا تطلعه وجميع منسوبي الجامعة إلى مزيد من الخدمات التي ستسهم في بناء وتطوير بيئة تعليمية جاذبة ومميزة.



ووصف السلمي حفل الإطلاق بأنه "حدث استثنائي"؛ نظرًا إلى حجم الخدمات التي سيقدمها هذا التطبيق، وما سيترتب عليه من تسريع وتطوير للعمل في الجامعة، وكونه تم تطوير التطبيق داخل الإدارة العامة لتقنية المعلومات دون أي تكلفة على الجامعة، كما أعلن رئيس الجامعة العمل على تدشين النسخة الثانية من جائزة رئيس الجامعة للتحول الرقمي بمجموع جوائز 100 ألف ريال موجهًا بأن يكون للطلاب والطالبات حضور في هذه الجائزة.



إلى ذلك قدم المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد نبذة عن إنجازات الإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال العام الماضي 2020م؛ حيث فازت بثلاث جوائز عالمية ووطنية مهمة، كما استعرض أبرز الخدمات والمقومات التي بُني عليها تطبيق "Mykku".



ويُمكّن "Mykku" الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من إجراء المعاملات ومتابعتها عن طريق الهواتف الذكية، ويتميز بدعمه استخدام التنبيهات اللحظية المبنية على الذكاء الاصطناعي لتوجيهها حسب الاحتياج، إضافة إلى تمكين المستخدمين من الاطلاع على كل أخبار الجامعة وأحداثها وكذلك مشاركتها، وكذلك الاطلاع على كل لوائح الجامعة الأكاديمية.



كما يمكّن التطبيق طلاب الجامعة من الاطلاع على جداولهم الدراسية ونسب الحضور والغياب وإجراء المعاملات من التطبيق بشكل لحظي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها يمكّن التطبيق منسوبي الجامعة من المراسلة الفورية، وكذلك إنشاء مجموعات داخل مجتمع الجامعة تحقيقًا للمحافظة على سرية البيانات وخصوصيتها ويُعد في هذا الجانب موازيًا لبعض التطبيقات المتوافرة حاليًّا ويغني عنها.



يذكر أن التطبيق يضم هوية رقمية مشفرة لجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة، يتم إصدارها بشكل لحظي من داخل التطبيق؛ للتحقق من صحة بيانات حاملها، ويتم استخدامها في العديد من الخدمات والمواقع الخاصة بالجامعة كإثبات الهوية أو الحضور لحدث معين.