الانضباط تغرم السهلاوي 50 ألف ريال.. بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتغريم اللاعب محمد السهلاوي 50 ألف ريال، بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت اللجنة أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما أصدرت اللجنة قراراً بقبول احتجاج نادي الاتحاد على نادي الشباب بسبب مشاركة لاعب نادي الشباب حمود العنزي، وتلغى نتيجة المباراة واعتبار الشباب خاسراً بنتيجة 3-0 لصالح نادي الاتحاد، وذلك ضمن الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17.

وقررت اللجنة إيقاف إداري فريق نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة اعتباراً من تاريخ الإخطار بالقرار.

وألزمت نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علماً بأن هذا قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.