ضبط مراكز للنسخ والتصوير منتهِكة لحقوق الملكية الفكرية بمختلف المناطق

خلال جولات ميدانية نفّذتها الفرق التفتيشية

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن ضبط مراكز النسخ والتصوير المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال جولات ميدانية على المراكز.

وأوضحت الهيئة أنه تعزيزاً لاحترام الملكية الفكرية؛ فقد تم ضبط عدد من المواد المنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية في مراكز النسخ والتصوير، خلال الحملات المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة في مختلف مناطق المملكة.