ضحايا كورونا.. 289 وفاة جديدة بالمكسيك و57 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 295893.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و908534.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 7102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 496 ألفًا و584 شخصًا.

وأضافت البلاد 57 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 4077 شخصًا.