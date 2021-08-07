الأردن يعلن اكتشاف "أرض الغابرين" وبقايا البيوت والمعابد التي دمرتها الملائكة

بعد جهد فاق عشرات السنين

أعلن الأردن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية، وكان علماء الآثار اكتشفوا ما يُعرف ببقايا مدينة "سدوم" المعروفة إسلاميًّا بمدينة "قوم لوط" النبي الذي سكن فيها قبل أكثر من 3500 عام، وقد فصّل القرآن الكريم ما حدث لها بواقعية علمية، ولم ينج منه سوى النبي لوط وأهله باستثناء زوجته؛ وفق ما روى القرآن فصوله بسلسلة آيات موزعة في 9 سور.

وكانت بعثة آثار أميركية قد عثرت بعد تنقيب عشرات السنين في منطقة "تل الحمام" بالأردن، على "الآية" التي طال غيابها، وهي خرائب "سدوم" التي بدأ يتضح أن الحياة "توقفت فيها فجأة" طبقًا لما ذكره البروفيسور ستيفن كولين رئيس البعثة، وهو من "جامعة ترينتي ساوث ويسترن" بولاية نيو مكسيكو.

وأكد رئيس جمعية "أدلاء السياح الأردنية" محمد حماد، "أهمية الإعلان عن الاكتشافات العلمية وخاصة اكتشاف ديار النبي لوط بالأغوار الجنوبية، والذي يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية"؛ وفق ما ذكرت وكالة "بترا".

وقال الدكتور محمد الهويمل أستاذ التراث والأدب والتاريخ وعضو الفريق البحثي: إن الجهود الجماعية أثمرت في الكشف عن ديار النبي لوط، لافتًا إلى أن فريق الدراسة أنتهى حاليًّا من تنفيذ دراسة توثيق التراث الشفوي في منطقة الدراسة بحيث اكتملت فصول الاكتشاف لديار النبي لوط باعتبار أن التراث غير الملموس من التقاليد المتوارثة والمتعارف عليها في المنطقة منذ تلك الحادثة التي دمّرت تلك القرى والمدن.

وقال عضو جمعية أدلاء السياح الدكتور غسان عويس: "أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الاغوار الجنوبية تستند على إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات.

وذكرت قصة النبي لوط بالقرآن الكريم، وهذه الآيات تعبر عن استغاثة النبي بربه؛ حيث قال: "رب نجني وأهلي مما يعملون" "الشعراء: 169"، فأرسل إليه ملائكة طمأنوه: "وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجّوك" "العنكبوت: 33"، وأخبروه بما سيفعلون: "قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين" "العنكبوت: 31"، وشرحوا: "إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزًا من السماء بما كانوا يفسقون" "العنكبوت: 34"، ثم بدأ القصاص الموعود: "فلما جاء أمرنا جعلنا عاليَها سافلَها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود" "هود: 82"، "فأخذتهم الصيحة مشرقين" "الحجر: 73"، وتحقّق الوعد: "فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين" "الأعراف:83"، "ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون" "العنكبوت: 35".