هنأها على جائزة "نرعاك 360".. أمير مكة يستقبل عادلة بنت عبدالله

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك" الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق "نرعاك 360".



وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس "نرعاك" على هذا الإنجاز، سائلاً الله للمؤسسة وأعضائها التوفيق والنجاح.



بدورها، عبّرت الأميرة عادلة عن شكرها وتقديرها للأمير الفيصل، موضحة أن تطبيق "نرعاك 360"، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية يأتي إيماناً من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصاً على مواكبة رؤية 2030 والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن التطبيق يهدف لخدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها.