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في توضيح لها عبر حسابها في تويتر

"الزكاة والدخل": اتبع هذه الخطوات قبل عملية بيع عقارك

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخطوات التي يجب اتباعها قبل عملية بيع العقار.

وقالت الزكاة والدخل عبر حساب الرسمي بتويتر: قبل بيع عقارك، ولكي تتمكن من الإفراغ العقاري في كتابة العدل، قم بزيارة الخدمة عبر موقع الهيئة Gazt.gov.sa وأدخل بياناتك الشخصية، وأضف بيانات الصك، وحدد نوع التوريد، بيع أو هبة أو غيرها.