"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على المرتفعات في معظم المناطق

يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة، تصحب برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.