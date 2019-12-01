"اليامي": ذكرى البيعة مناسبة اعتزاز بما تحقق من منجزات تاريخية في عهد الملك سلمان

رفع مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف، الأخصائي أول، مبارك اليامي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم في البلاد.

وقال "اليامي" إن ذكرى البيعة مناسبة اعتزاز بما تحقق من منجزات تاريخية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وبما يشهده الجميع من تطور ملحوظ وغير مسبوق في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، في ظل تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله، خصوصاً في القطاع الصحي الذي انعكس على صحة المجتمع بشكل إيجابي من خلال المشروعات التي أسهمت في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الطائف تشهد تطوراً ملحوظًا، حيث حظيت كغيرها من المناطق بدعم من القيادة الرشيدة.

وتابع: حظيت الطائف بالعديد من مشاريع الخير والنماء في شتى المجالات ومنها الخدمات الصحية، ومن ضمن الخدمات الصحية في الطائف, هذا الصرح الطبي الشامخ "مستشفى الملك فيصل" الذي يقدم خدماته لأهالي الطائف وزوارها الكرام على مدار الساعة.

وأضاف: يعد هذا المستشفى من المستشفيات الحديثة والمتطورة, وشهد عمليات تطوير مستمرة منذ إنشائه، من خلال 800 سرير، تشمل المستشفى العام وبرج النساء والولادة. مشيرًا إلى أنه يتم توفير التخصصات الطبية الدقيقة المختلفة وأحدث الأجهزة الطبية.

وتوجه "اليامي" إلى الله -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الحكيمة التي أولت الوطن وأبناءه جل اهتمامها ورعايتها, وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم نعمة الأمن والأمان والازدهار.