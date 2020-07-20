شاهد من المدينة.. ضبط ٦ مصانع لإنتاج الفحم المحلي بعد بلاغ

تحركت على إثره الفِرَق الميدانية وخوطبت الجهات للبحث عن أصحابها

ضبطت الفِرَق الميدانية لمراقبة المراعي والغابات بمكتب الزراعة بمحافظة بدر التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، بعد بلاغ، (6) مصانع لإنتاج الفحم المحلي، وجرى إعداد محضر ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للبحث عن أصحاب المصانع الستة.

وتأتي جهود فرع الوزارة بالمشاركة مع إمارة منطقة المدينة المنورة والشرطة والأمانة في إزالة مصانع الفحم، في إطار حملة مكافحة احتطاب الفحم على البيئة، بمتابعة من مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية.

وثمّن مدير عام الفرع، تعاون المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تخص الاحتطاب الجائر؛ وذلك بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220) أو تسجيل بلاغ أو تزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

وأكد استمرار جهود الفرع بالمدينة للحد من هذه الظاهرة بكل المحافظات التابعة للفرع؛ حيث تتواصل الجولات التفتيشية لملاحقة وضبط مخالفي بيع الحطب والفحم وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم؛ وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.