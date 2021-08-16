"هدف": برنامج "توافق" يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

يمكّنهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم

يدعم برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق"، أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة وموائمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، إلى الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج "توافق"، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط: www.hrdf.org.sa.

ويسعى برنامج "توافق"، إلى تشجيع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، مع التركيز على أهمية حصولهم على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بمهامهم الوظيفية، والحرص على تهيئة بيئات العمل لتكون مساندة لتسهيل قيامهم بمهام ومتطلبات الوظيفة.

يُشار إلى أن الصندوق ومن خلال برنامج "دعم التوظيف"، يقدم دعماً إضافياً للمنشآت بواقع 10% ويشمل أجور الموظفين والموظفات السعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم البرنامج، الذي يبدأ من 30% ويصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف، كما يوفر الصندوق عدداً من الدورات التدريبية عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تمّ تكييفها لتتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطبيق معايير سهولة النفاذ لبوابة طاقات التي من خلالها يستطيع ذوو الإعاقة التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة وبرامج الصندوق المتنوعة.