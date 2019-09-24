خطة سرية من "فيسبوك" .. بديل الهواتف الذكية في الطريق

الاسم الرمزي السري "أوريون" والطرح بين 2023 و2025

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السرية، التي ستجعلها تقدم للمرة الأولى "بديلاً مثالياً" للهواتف الذكية.

ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية تفاصيل الخطة التي وصفتها بـ "السرية"، لتطوير "فيسبوك"، نظارات واقع افتراضي جديدة، ستكون مهمتها الرئيسة إتاحة تجربة جديدة لمستخدميها.

وتتعاون "فيسبوك" في هذا الأمر مع شركة "لوكسوتيكا" لتصنيع النظارات الشهيرة، ومن أبرز العلامات الخاصة بها "ريبان".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الاسم الرمزي لمشروع فيسبوك السري "أوريون"، ومن المتوقع أن يتم طرح النظارات بصورة رسمية بين عامي 2023 و2025.

وتأمل "فيسبوك" أن تصبح نظارات "أوريون" الذكية بديلة عن الهواتف الذكية، حيث ستغيّر بصورة كبيرة كيفية تفاعل المستخدم مع الأشياء.

وتخطط "فيسبوك" لأن تجعل تلك النظارات تجري المكالمات الهاتفية، وتقدم المعلومات بصورة مباشرة على زجاج النظارة، وتشارك موقعك مع الآخرين.

وستعتمد نظارات "أرويون" الخاصة بـ "فيسبوك" على تقنيات مساعد رقمي يستند إلى الذكاء الصناعي؛ ما يسهّل من تفاعل المستخدمين معها.

وتتعاون "فيسبوك" مع الشركة المصممة لنظارات "ريبان"؛ حيث يصبح حجم النظارة صغيراً وجذاباً بصورة كبيرة للمستهلكين.