"أسمنت حائل" تتمكّن من تجديد شهادات المعايير الدولية

تلبّي المتطلبات التنظيمية باستمرار.. للسنة السادسة على التوالي

تمكّنت شركة أسمنت حائل وبجدارة من تجديد شهادات المعايير الدولية (ISO) للسنة السادسة على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجّهات الشركة في الالتزام وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في مجال الصناعة؛ ومن أهمها المعيار الدولي الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة ISO9001 والذي يدل على إثبات قدرة أسمنت حائل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية باستمرار، والمعيار الدولي المحدد لمتطلبات نظام إدارة بيئية فعال ISO14001 والذي يدل على امتلاك أسمنت حائل إطارًا يمكنها اتباعه في إدارة متطلبات الأداء البيئي ويعتبر معيارًا طوعيًّا.

هذا بالإضافة إلى المعيار الدولي العالمي للصحة والسلامة المهنية ISO 45001 الذي يدل على تمكّن أسمنت حائل من حماية الموظفين والزوار من الحوادث والأضرار المرتبطة بالعمل، وأخيراً معيار الرعاية المسؤولة RC14001 الذي يدل على أن أسمنت حائل متمكنة من التحكم بجميع الآثار المتعلقة بالبيئة والصحة والأمن وتحسين العلاقة مع المجتمع والموردين والزبائن وذلك بالتوعية المستمرة لجميع الأطراف.

يُشار إلى أن شركة أسمنت حائل تعتبر أول شركة أسمنت حاصلة على هذا المعيار.