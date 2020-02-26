"الحقباني" مدير مرور الأفلاج لرتبة عميد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية مدير شعبة مرور محافظة الأفلاج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني إلى رتبة عميد.

فيما تلقى "الحقباني" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة سائلاً الله أن تكون هذه الترقية عونًا له في تقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.