نيجيريا: 238 إصابة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2170

سجّلت نيجيريا 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 2170، من بينها 68 وفاة و351 حالة شفاء.

وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض أن الحالات الجديدة سجلت في 21 محافظة، إضافة إلى العاصمة أبوجا.

واتخذت نيجيريا إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس في أكثر الدول الأفريقية اكتظاظًا بالسكان.