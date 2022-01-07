عالِم فيروسات: أدلة علمية تقود إلى تحوُّل "كورونا" لـ"فيروس موسمي"

أشار إلى أنه سينتهي من كونه جائحة

توقَّع عالِم فيروسات ولقاحات أن يصبح فيروس كورونا فيروسًا موسميًّا، مستندًا في ذلك إلى أدلة علمية، اطلع عليها، تقود لهذه الفرضية.

وقال الدكتور نايف الخلف، وهو عالم أبحاث ولقاحات ومدير تطوير لقاحات وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على "تويتر": "إن كل الأدلة العلمية التي رأيتها تقود إلى أن أوميكرون هو بداية تحوُّل كورونا سارس-٢ من جائحة إلى فيروس شائع (طفيف)".

وأضاف بأنه ربما يصبح فيروسًا موسميًّا.

لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

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07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 11:41 PM

أشار إلى أنه سينتهي من كونه جائحة

عالِم فيروسات: أدلة علمية تقود إلى تحوُّل "كورونا" لـ"فيروس موسمي"

فهد الغبيوي

الرياض

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توقَّع عالِم فيروسات ولقاحات أن يصبح فيروس كورونا فيروسًا موسميًّا، مستندًا في ذلك إلى أدلة علمية، اطلع عليها، تقود لهذه الفرضية.

وقال الدكتور نايف الخلف، وهو عالم أبحاث ولقاحات ومدير تطوير لقاحات وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على "تويتر": "إن كل الأدلة العلمية التي رأيتها تقود إلى أن أوميكرون هو بداية تحوُّل كورونا سارس-٢ من جائحة إلى فيروس شائع (طفيف)".

وأضاف بأنه ربما يصبح فيروسًا موسميًّا.

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لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

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