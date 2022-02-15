"الجابري": لو يعلم أهالي الأحياء المجاورة ضرر العشوائيات.. ما سكنوا قربها

كشف عن أسباب صعوبة الملاحقات الأمنية لمروجي المخدرات داخلها

‏أكد مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء صالح الجابري، خطورة الأحياء العشوائية تمتد إلى الأحياء المجاورة لها، موضحًا أن سكان الأحياء المجاورة للأحياء العشوائية لو يعلمون خطرها لما سكنوا بالقرب منها.

‏ ‏وأضاف الجابري، عبر قناة روتانا خليجية: ما ضبط داخل الأحياء العشوائية من الحشيش المخدر بلغ أكثر من 218 كجم، والأحياء العشوائية أصبحت وكرًا لتجار المخدرات ‏حتى إن بعض الطرق في الأحياء العشوائية أصبحت تشهد بيع المخدرات علانية ‏من قِبل بعض المروجين.

وأردف: فرض السيطرة الأمنية الكاملة على تلك الأحياء العشوائية ليس بنفس الدرجة التي موجودة في الأحياء المنظمة ‏بسبب أن الطرق في تلك الأحياء ضيقة جدًا ولا تسمح أيضًا بدخول مركبات الأمن إلى داخل الأحياء، ‏وبالتالي يكون التنقل داخلها سيرًا على الأقدام وهو ما يساعد مروجي المخدرات ‏على ترويج بضاعتهم وممارسة السلوكيات الخاطئة داخل الأحياء وخارجها.

وتابع: يتم ضبط مادة الشبو المخدر وهي من أخطر ‏المواد المخدرة وتؤدي إلى الإدمان مع الاستعمال من أول مرة وتشكّل خطرًا على شبابنا وفتياتنا، ومن الممكن أن تصبح الفتاة رهن مروج المخدرات منذ الاستعمال الأول لمادة الشبو المخدر، وتكون تحت سيطرة مروج المخدرات، ومن الممكن أن تستغل في سلوكيات خاطئة لا أخلاقية، وهناك أكثر من 10 آلاف شخص من مجهولي الهوية تم القبض عليهم داخل محافظة جدة فقط.