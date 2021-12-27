"الفيصل " دشن الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم الاثنين، الهوية الجديدة للاتحاد السعودي للدراجات، وذلك في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واستمع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية خلال التدشين إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي للدراجات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والنهوض برياضة الدراجات في المملكة إلى آفاق واسعة.

حضر مراسم تدشين الهوية الجديدة كل من الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيس اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، وأسماء الجاسر نائب رئيس مجلس الإدارة، وفارس العتيبي المدير التنفيذي بالاتحاد.

يذُكر أن الاتحاد السعودي للدراجات سيقوم بتنظيم عددٍ من الفعاليات، وعلى رأسها النسخة الثانية من سباق طواف السعودية، والذي سينطلقُ في محافظة العُلا في الفترة ما بين 1-5 فبراير 2022م.