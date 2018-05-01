المسند: أجواء ماطرة بـ 9 مواقع وموسم الأمطار ينتهي في هذا التوقيت

توقَّع رياحاً هابطة مُثيرة للغبار في مناطق سوف تتشكّل فيها السحب الرُكامية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبد الله المسند؛ هطول أمطار اليوم على أجزاءٍ متفرقة من مناطق: الرياض والقصيم وحائل وحفر الباطن والحدود الشمالية والجوف وتبوك وعسير ونجران، كما توقع أيضاً أن تنشط الرياح الجنوبية في الوسطى، والرياح الغربية في القطاع الغربي، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: ربما تتشكّل الرياح الهابطة المثيرة للغبار في المناطق التي تتشكل فيها السحب الرُكامية.

وقال المسند: "عادة" موسم الأمطار يمتد حتى نهاية شهر #مايو، ووفقاً للسجل المناخي التاريخي، فإن العواصف الغبارية المتقطعة حاضرة حتى نهاية الموسم، هذا والله أعلم.