"أمن المنشآت": استخدمنا أحدث التقنيات لتعزيز الأمن في "سوق عكاظ"

وسط مشاركة نسائية لتسهيل إجراءات دخول العوائل

وضعت قوة أمن المنشآت بمحافظة الطائف خطة أمنية لتأمين فعاليات أعمال سوق عكاظ (12)، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على أرض العرفاء شرق محافظة الطائف، وذلك لضمان سلامة وراحة ضيوف وزوار السوق من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضح العميد ركن مهندس مطلق بن سعيد العتيبي، مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت أن الخطط الأمنية لتفويج الزوار وتنقلاتهم بين أركان جادة عكاظ، تقتضي تعزيز التواجد الأمني والمروري على مدار الساعة، إلى جانب تقديم الخدمات الأمنية والإرشادية للزوار وضبط الأوضاع الأمنية والمرورية.

وأشار الذيابي إلى أن جهازه الأمني في عكاظ، استخدم تقنية أمنية حديثة، لضمان سلامة الزوار، إضافة إلى تسهيل عمليات الرصد والإحصائيات وتدفق الزوار، وذلك عبر تخصيص 4 بوابات رئيسة لاستقبال الزوار والمنظمين والمسؤولين، وذلك بمساندة متطوعات أمنيات من العنصر النسائي للمساعدة في تسهيل إجراءات دخول وخروج العوائل الزائرة.

ودعا مساعد قائد منطقة مكة المكرمة لأمن المنشآت، الزائرين من المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون الجاد مع رجال الأمن والالتزام بالتعاليم التي من شأنها إظهار سوق عكاظ كواجهة مشرفة ومشرقة للمملكة ومواطنيها، مهيباً في الوقت ذاته برجال الأمن لبذل الجهد الكافي والتفاني لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء.

يأتي هذا اللقاء ضمن مبادرات المركز الإعلامي بسوق عكاظ في استضافة المسؤولين المشرفين على مهام سوق عكاظ للتحاور مع الإعلاميين وإطلاعهم على دورهم وما يقومون به في السوق.