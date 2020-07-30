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ماذا يقول (عدنان بن إد) الجد الأعلى للرسول؟

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

كان مشهد الشبان السعوديين مهيباً مساء أمس، وهم يعتلون الكعبة المشرفة وبأيديهم الكسوة الطاهرة والمطريتساقط عليهم وملايين المسلمين يتابعونهم عبر شاشة القرآن الكريم ونفوسهم تملؤها الغبطة لهؤلاء الشبان الذين نالوا حظوة الخدمة لأطهر بقعة على سطح الأرض.



البارحة كان الموعد السنوي لتغيير كسوة الكعبة، هذا التقليد القديم والذي يتجاوز عمره آلاف السنوات.



ويعود تاريخ كسوة الكعبة لما ذكر عن (عدنان بن إد)، الجد الأعلى للرسول هو واحد ممن كسوها، وقيل إن (تبع الحميري) ملك اليمن هو أول من كساها في الجاهلية بعد أن زار مكة، وهو أول من صنع للكعبة باباً ومفتاحاً.

وبعد (تبع الحميري) كساها الكثيرون في الجاهلية، حتى آلت الأمور إلى (قصي بن كلاب) الجد الرابع للرسول، والذي قام بتنظيمها بعد أن جمع قبائل قومه تحت لواء واحد وعرض على القبائل أن يتعاونوا فيما بينهم كل حسب .

حتى ظهر أبو ربيعة عبدالله بن عمرو المخزومي، وكان تاجراً ذا مال كثير وثراءٍ واسعٍ، فأشار على قريش أن: اكسوا الكعبة سنة وأنا أكسوها سنة، فوافقت قريش على ذلك، وظل كذلك حتى مات وتوارثت قريش هذا العمل حتى فتح مكة، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين .



وجاء الخلفاء الراشدون من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, حيث قام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بكسوتها بالقباطي والبرود اليمانية، ثم كساها عثمان بن عفان رضي الله عنه بكسوتين إحداهما فوق الأخرى، فكان هذاالعمل الأول من نوعه في الإسلام .



ثم جاء عهد الدول الإسلامية, وظهور الكتابة على الكسوة, وفي عصر الدولة الأموية كسيت الكعبة كسوتين في العام كسوة في (يوم عاشوراء) والأخرى في (آخر شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر)؛ ثم اهتم الخلفاءالعباسيون بكسوة الكعبة المشرفة اهتماماً بالغاً، نظراً لتطور النسيج والحياكة والصبغ والتلوين والتطريزوتخصص في ذلك أهل (تنيس , وتونه , وشطا) من المدن المصرية , وفي عهد الخليفة المأمون فقد كسا الكعبةالمشرفة ثلاث مرات في السنة, وظهرت الكتابة على الكسوة منذ بداية العصر العباسي فكان الخلفاء من الأمراء يكتبون أسماءهم على الكسوة ويقرنون بها اسم الجهة التي صنعت بها وتاريخ صنعها.



وشرعت المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس – رحمه الله - أبواب الصناعة لكسوة الكعبة عبر دار خاصة بمحلة أجياد أمام دار وزارة المالية العمومية بمكة المكرمة في عام 1346 من الهجرة، وبهذه تعد أول حلة سعودية تصنع في مكة المكرمة .

ويتم استبدال كسوة الكعبة المعظمة في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام تواصل الاهتمام من أبناء المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - , في العناية في صناعة الكسوة وتطويرها، حيث انتقل مصنع كسوة الكعبة سنة 1397هـ من الهجرة إلى مبناه الجديد بأم الجود, وتم تجهيزه بأحدث المكائن المتطورة في الصناعة, وظلت حتى الآن تصنع في أبهى صورها ويتم استبدال كسوة الكعبة المعظمة في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، وعلى خطى المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة الله , واصل أبناؤه البررة من بعده في العناية بالكعبة وكسوتها خيرعناية وتعظيم , فقد صدر مؤخراً موافقة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -، على تحديث وتغيير الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية بمصنع كسوة الكعبة المشرفة بما يوافق الأنظمة المستحدثة, وتعد هذا الخطوة نقلة تطويرية متقدمة في مجال صناعة رداء الكعبة المشرفة ولا تزال في قيد التطور.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بتغيير مسمى مصنع كسوة الكعبة المشرفة إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك في شهر شعبان من عام -1438 للهجرة.