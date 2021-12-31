اللقاء التعريفي الثامن لـ"مسار" يستهدف مسؤولي الموارد البشرية بـ5 جهات

أقيم عبر الاتصال المرئي وعمل على مناقشة نظام الترقيات والتظلمات وبياناتي

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء أمس، اللقاء التعريفي الثامن بخدمات المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار" الذي أقيم عبر الاتصال المرئي واستهدف مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البحرية والقوات البرية وكلية الملك خالد العسكرية.



وذكر "الحربي" في كلمته الترحيبية بممثلي الجهات، أن هذه اللقاءات تدعم وتعزز شراكة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية، وتساعدها على تقديم خدماتها بفعالية من خلال تقديم الدعم والتوجيه للمختصين في هذه الجهات بما يمكنهم من إدارة الموارد البشرية على الوجه الأمثل.



صاحب اللقاء الذي ناقش "نظام الترقيات والتظلمات وبياناتي" بعض العروض المرئية، كما فُتح المجال في نهايته لاستقبال أسئلة الحضور والإجابة عن الاستفسارات في جميع التخصصات.