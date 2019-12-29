القيادة تعزي الرئيس الصومالي في ضحايا تفجير مقديشو

خادم الحرمين: ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو.

وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في ضحايا التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو.

وقال سمو ولي العهد: "علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".