المسابقات تنقل مواجهة الاتفاق وأبها.. من الدمام إلى الخبر

قرّرت لجنة المسابقات نقل مواجهة الاتفاق ونظيره أبها من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والمقرّر إقامتها يوم الخميس المقبل عند الساعة 6:05 مساءً.

ويأتي ذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة.