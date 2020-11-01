شرطة القصيم تطيح بـ15 شخصًا تورَّطوا بارتكاب جرائم سطو على محال وسرقة مركبات

اتخذوا من منطقة صحراوية وكرًا لجمع المسروقات وتفكيك السيارات قبل إعادة تصريفها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على (15) شخصًا، منهم (13) مواطنًا، ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحال التجارية وسرقة المركبات، واتخذوا من منطقة صحراوية خارج المحافظة وكرًا لجمع المسروقات وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها.

وأبان أنه جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.