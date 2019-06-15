بعد الإطاحة بـ"لص الصالون".. ضبط مصنع للخمور ببيشة وسيارتين مسروقتين

يديره مقيم وجرى ضبط أدوات التصنيع وإحالته إلى الجهات المعنية لإكمال اللازم

تمكّن أفراد البحث والتحريات بشرطة بيشة، مساء أمس، من ضبط مصنع للخمور، يديره عامل من الجنسية الآسيوية، إضافة للإطاحة بسيارتين مسروقتين داخل المحافظة في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد البحث والتحريات بشرطة بيشة تمكنوا من الإطاحة بمقيم من جنسية آسيوية حوّل مسكنه داخل المحافظة لصناعة المسكر؛ حيث جرى ضبط أدوات تصنيع المسكر، وتم تحويل المقيم والمضبوطات للجهات المعنية لإكمال اللازم.

كما تمكّن أفراد البحث والتحريات من ضبط سيارتين كانت قد سُرِقتا في الفترة السابقة من المحافظة، وذلك بعد أيام من القبض القياسي على شاب في العقد الثاني من عمره، كان قد ظهر في مقطع متداول بشكل واسع في المحافظة، وهو يقوم بسرقة مركبة "صالون" من إحدى الورش بالصناعية.