بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.861 مستفيدا خلال الفترة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 552 مستفيداً، وعيادة الباطنية 306 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 103 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 290 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 479 مراجعاً، وقسم الجراحة والتضميد 131 مستفيداً.

كما استفاد من قسم المختبر 502 مستفيدين، وقسم الأشعة 155 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 756 فرداً، وقسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وقسم التوليد 4 حالات، وقسم نقل الدم مستفيداً واحداً، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.382 فرداً، ونفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.