بأمر الملك.. تعيين سهيل أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
وفيما يأتي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ / 538
التاريخ: 27 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين "سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي" محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
وفيما يأتي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ / 538
التاريخ: 27 / 9 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) بتاريخ 22 / 9 / 1442 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمرتبة وزير.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود