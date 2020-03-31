بينها تونس والسودان وفلسطين والعراق.. آخر مستجدات كورونا في 6 دول

أرقام وتطورات الفيروس تُواصل تَصَدّر واجهات المواقع الإخبارية حول العالم

على مدار الساعة، تتواصل مستجدات فيروس كورونا تَصَدُّر واجهات الصحف والمواقع الإخبارية من دولة لأخرى؛ حيث وصل عدد المصابين إلى 787.438 والمتعافين 165.935؛ فيما سجلت الوفيات 37.846 حالة وفق آخر الإحصائيات اليوم.

وفي السطور التالية نرصد آخر التطورات وأحدث المستجدات بشأن فيروس كورونا في 6 دول.

تونس

أعلنت تونس عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة: إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

السودان

كشف مصدر بوزارة الصحة السودانية لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم تسجيل مصاب سابع بفيروس كورونا؛ فيما تماثل مريض للشفاء.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 574 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، أضافت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2227 حالة.

وأوضحت أن "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، بلغ 15 حالة؛ فيما بلغ عدد حالات الوفاة 33".

فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن تسجيل إصابتين جديدتين في رام الله وغزة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 117 إصابة؛ بينما لم يتسنَّ لوزارة الصحة الاطلاعُ على أعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان له اليوم، بإصابة جديدة في رام الله تعود لعامل عشريني عائد من العمل في إسرائيل طلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض؛ بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن فلسطيني خمسيني عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحي في "فندق البلوبيتش" في مدينة غزة.

العراق

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق اليوم، عن تشخيص حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ناحية "خليفان" بمحافظة أربيل مركز الإقليم.

وبحسب بيان صحفي للوزارة فإن الإصابة الجديدة تعود لفتاة بعمر 22 عامًا.

وكانت السلطات المختصة بمحافظة أربيل قد فرضت أمس حجرًا صحيًّا على آلاف السكان بالناحية المذكورة؛ على إثر تشخيص إصابة أحد سكانها العائدين من بريطانيا وخمسة من أقاربه بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم إقليم كردستان، 161 حالة إصابة، ضمنها حالتا وفاة و56 حالة شفاء.

تنزانيا

سجلت تنزانيا، صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزيرة الصحة التنزانية، آمي مواليمو، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز": إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الوفاة كانت لرجل بالغ من العمر 49 عامًا، يعاني من أمراض عديدة.

وقالت: إن حالة الوفاة تم إدخالها مستشفى ملوغانزيلا في العاصمة دار السلام لتلقي العلاج؛ ولكنه فارَقَ الحياة صباح اليوم.

وسجلت تنزانيا حتى أمس الاثنين، 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.